Ένα ακόμη περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα αντίστοιχων συμβάντων στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με θύμα αυτή τη φορά τον επιθετικό της Σάντερλαντ, Μπράιαν Μπρόμπεϊ, μετά την αναμέτρηση με την Τότεναμ.

Ο σύλλογος προχώρησε άμεσα σε επίσημη τοποθέτηση, καταδικάζοντας το γεγονός και εκφράζοντας την απόλυτη στήριξή του στον ποδοσφαιριστή, ενώ παράλληλα τόνισε πως τέτοιου είδους φαινόμενα έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Στην ανακοίνωσή τους, οι «Black Cats» αναφέρουν:

«Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ρατσιστική επίθεση που στρέφεται κατά του Μπράιαν Μπρόμπεϊ. Στηρίζουμε σθεναρά τον Μπράιαν και του προσφέρουμε την πλήρη και ακλόνητη υποστήριξή μας.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Οι πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ρομέιν Μάντλ και του Λουτσάρελ Χεετρούιντα φανερώνουν τη συνεχιζόμενη και απαράδεκτη συχνότητα αυτής της συμπεριφοράς, τόσο εντός των σταδίων όσο και στο διαδίκτυο.

Ο σύλλογος έχει αναφέρει αυτό το περιστατικό στην Πρέμιερ Λιγκ, στις σχετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στην αστυνομία και αναμένουμε να ληφθούν άμεσα μέτρα κατά των υπευθύνων.

Ο ρατσισμός είναι απεχθής και δεν έχει θέση στο παιχνίδι μας ή στην κοινωνία. Θα συνεχίσουμε να τον καταγγέλλουμε ξεκάθαρα και χωρίς απολογίες κάθε φορά που συμβαίνει.

Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλους, χωρίς εξαίρεση».