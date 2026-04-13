Οι ευχές της για τα 31α γενέθλια του Άλεκ Πίτερς εξέφρασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον Αμερικανό φόργουορντ να δέχεται μια ευχάριστη έκπληξη στην προπόνηση της ομάδας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» φρόντισαν να γιορτάσουν την ξεχωριστή ημέρα του παίκτη τους, προσφέροντάς του τούρτα μέσα στο γήπεδο, όπου και έσβησε τα κεράκια μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ο Πίτερς διανύει την τέταρτη του σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποτελώντας σταθερή παρουσία στο ρόστερ της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια.