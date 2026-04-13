Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Μπιλμπάο στους τελικούς του FIBA Europe Cup, διεκδικώντας το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε φτάσει και πέρσι μέχρι τον τελικό, χωρίς όμως να καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο, γεγονός που δίνει επιπλέον κίνητρο στους «ασπρόμαυρους» να επιστρέψουν φέτος στην κορυφή της διοργάνωσης.

Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο PAOK Sports Arena, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 19:15.

Ο δεύτερος και καθοριστικός τελικός θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα στο Μπιλμπάο, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026. Αρχικά δεν είχε γίνει γνωστή η ώρα διεξαγωγής του αγώνα, ωστόσο η FIBA ανακοίνωσε ότι η ρεβάνς, από την οποία θα προκύψει και ο φετινός κάτοχος του τροπαίου, θα ξεκινήσει στις 21:00.

