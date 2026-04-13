Αφιέρωμα στον Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ο επίσημος λογαριασμός της EuroLeague, αποθεώνοντας τον γκαρντ του Ολυμπιακού για τις εμφανίσεις του την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη σχετική ανάρτηση δημοσιεύτηκε βίντεο με στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις του 30χρονου άσου, μεταξύ των οποίων και πλάνα από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση σημειώνοντας 37 πόντους, που αποτελεί νέο ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση.

Στο μήνυμά της, η Euroleague αποθέωσε τον παίκτη των «ερυθρολεύκων», γράφοντας: «Η περασμένη εβδομάδα ήταν δική του. Είναι κορυφαίος και απολαμβάνει κάθε στιγμή του παιχνιδιού».

Η ανάρτηση της EuroLeague