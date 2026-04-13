Με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο γιόρτασε το φετινό Πάσχα η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου, διοργανώνοντας ένα μικρό… τουρνουά τσουγκρίσματος κόκκινων αυγών.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, οι Έλληνες παίκτες της ομάδας προσπαθούν αρχικά να εξηγήσουν το πασχαλινό έθιμο στους Αμερικανούς συμπαίκτες τους. Μάλιστα, όταν ένας από αυτούς ρώτησε με απορία αν το αυγό είναι αληθινό («is it real?»), ο Βαγγέλης Μάντζαρης απάντησε αυθόρμητα με χιούμορ.

Στη συνέχεια ακολούθησαν… «μονομαχίες» με αυγά, στις οποίες συμμετείχαν τόσο οι παίκτες όσο και μέλη του προπονητικού επιτελείου, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα μέσα στην ομάδα.

Το βίντεο της Μυκόνου