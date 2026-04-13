Ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στη Ρόμα ως δανεικός από τη Λίβερπουλ, ωστόσο η παρουσία του στην ιταλική ομάδα δεν φαίνεται να οδηγεί σε μόνιμη παραμονή στο «Ολίμπικο».

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της Ρόμα δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την απόδοση του Έλληνα αριστερού μπακ και δεν σκοπεύουν να ενεργοποιήσουν κάποια διαδικασία παραμονής του στο ρόστερ.

Ως αποτέλεσμα, ο διεθνής αμυντικός αναμένεται να επιστρέψει στη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, όπου και θα τεθεί εκ νέου υπό αξιολόγηση από τον αγγλικό σύλλογο ενόψει της νέας χρονιάς.

Στο μεταξύ, η Λίβερπουλ έχει ήδη ενημερώσει πως ο Τσιμίκας παραμένει στα πλάνα της ως εναλλακτική επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας, την ώρα που εξετάζονται συνολικά οι αλλαγές στο ρόστερ.

Ο Έλληνας διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που δίνει τον έλεγχο των αποφάσεων στους «κόκκινους», οι οποίοι θα κρίνουν το επόμενο βήμα της καριέρας του.