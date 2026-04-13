Η Άρσεναλ παραμένει στην κορυφή της Premier League με διαφορά έξι βαθμών από τη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο το απόγευμα του Σαββάτου δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 εντός έδρας από την Μπόρνμουθ.

Πρόκειται για την τρίτη ήττα της ομάδας μέσα σε τέσσερις αγώνες, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή της σεζόν, καθώς οι «κανονιέρηδες» έχουν μπροστά τους σημαντικά παιχνίδια στο Champions League απέναντι στη Σπόρτινγκ, αλλά και στη συνέχεια στο πρωτάθλημα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Το αρνητικό αυτό σερί προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μερίδα των φιλάθλων, με έναν υποστηρικτή της ομάδας από την Ουγκάντα να ισχυρίζεται ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία νομικής ενέργειας εις βάρος του συλλόγου, του προπονητή Μικέλ Αρτέτα και των ποδοσφαιριστών.

Ο ίδιος δημοσίευσε μέσω των social media επιστολή πρόθεσης προσφυγής, στην οποία κάνει λόγο για «βαριά επαγγελματική αμέλεια» και «έλλειψη ανταγωνιστικής συνέπειας», υποστηρίζοντας πως η εικόνα της ομάδας του προκάλεσε «ψυχολογική επιβάρυνση και απώλεια εμπιστοσύνης».

Παράλληλα, ανέφερε πως αν δεν υπάρξει επίσημη τοποθέτηση και σχέδιο βελτίωσης από τον σύλλογο, θα προχωρήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες ζητώντας αποζημίωση για τη συναισθηματική επιβάρυνση που υπέστη ως φίλαθλος.