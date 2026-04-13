Ένα ιδιαίτερο και άκρως συγκινητικό στιγμιότυπο σημειώθηκε πριν από την αναμέτρηση της Σάντος με την Ατλέτικο Μινέιρο, όταν ο Νεϊμάρ έγινε το επίκεντρο μιας τρυφερής σκηνής που γρήγορα έγινε viral στα social media.

Κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ένα μικρό παιδί που τον είχε συνοδεύσει στον αγωνιστικό χώρο πλησίασε τον Βραζιλιάνο σταρ και, προς έκπληξη όλων, έσκυψε και φίλησε τα πόδια του. Ο Νεϊμάρ αιφνιδιάστηκε από την κίνηση, όμως αντέδρασε με χαμόγελο και εμφανή συγκίνηση, ανταποδίδοντας τη στιγμή με τρυφερότητα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να το ερμηνεύουν ως ένδειξη λατρείας προς τον Βραζιλιάνο άσο, ο οποίος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά είδωλα στη χώρα του.

Την ίδια ώρα, γύρω από το όνομά του έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται συζητήσεις και για το αγωνιστικό του μέλλον σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με όσα σχολιάζονται στη Βραζιλία και στον ποδοσφαιρικό Τύπο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται αν ο Κάρλο Αντσελότι θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ, με το θέμα να παραμένει ανοιχτό και να διχάζει τους φιλάθλους.