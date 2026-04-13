Μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας με την μυελοειδής λευχαιμία που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο 34χρονος φόργουορντ βρέθηκε στο γήπεδο στην αναμέτρηση της Νάπολι με την Τρεβίζο, δείχνοντας ότι παραμένει κοντά στο μπάσκετ και την καθημερινότητα των ομάδων.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Ιταλός άσος υπογράμμισε πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να καταφέρει να επιστρέψει στα παρκέ, εκφράζοντας την επιθυμία του να ξαναφορέσει τη φανέλα του και να αγωνιστεί κανονικά εντός των τεσσάρων γραμμών.

Η ανάρτηση του Ακίλε Πολονάρα

«Θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο όσα διάβασα τις τελευταίες ημέρες στα social media. Δεν βρίσκομαι στη Σασάρι για προπονήσεις, απλώς για λόγους μετακινήσεων, λόγω των τελευταίων ιατρικών εξετάσεων που έχω μπροστά μου.

Στόχος μου είναι να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκομαι στην Μπαττιπάγλια και η ομάδα της Αβελίνο μπάσκετ έχει διαθέσει τις εγκαταστάσεις της ώστε να μπορώ να προπονούμαι ατομικά.

Πάμε Ντινάμο Σάσαρι — όλοι μαζί ενωμένοι για έναν σημαντικό στόχο».