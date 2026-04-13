Ξεχωριστή ημέρα είναι η 13η Απριλίου για την ΑΕΚ, καθώς η «Ένωση» συμπλήρωσε 102 χρόνια από την ίδρυσή της, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να τιμά την επέτειο με ένα βίντεο στο κανάλι που διατηρεί στο Youtube.

Το αφιέρωμα δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube και παρουσιάζει την ιστορική διαδρομή της ίδρυσης του συλλόγου, μέσα από σπάνιο υλικό και ντοκουμέντα από το αρχικό καταστατικό και τους σκοπούς δημιουργίας της ΑΕΚ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αφήγηση στο βίντεο, όπου ακούγεται η φωνή του ηθοποιού Αντώνη Καφετζόπουλου, προσδίδοντας ακόμη πιο έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα στο αφιέρωμα για τα 102 χρόνια ιστορίας της ομάδας.

