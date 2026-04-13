Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για υπόθεση γονικής αρπαγής ανηλίκου που σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, στη Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το περιστατικό έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται, στις 12/04/2026 ο πατέρας του ανήλικου προέβη σε αρπαγή του Ιάσονα Κάι (ον.) Μπογέα Γκέιλ (επ.), ηλικίας 6,5 ετών, από την περιοχή της Βουλιαγμένης Αττικής και έκτοτε αγνοούνται τα ίχνη τους. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert Hellas στις 13/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού.

Ο ανήλικος Ιάσονας Κάι (ον.) Μπογέας Γκέιλ (επ.) έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Το ύψος του είναι 1,27 μέτρα και το βάρος του 28 κιλά, ενώ παραμένει άγνωστο τι φορούσε τη στιγμή της εξαφάνισής του.

🚨AMBER ALERT – ΓΟΝΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΙΑΣΩΝΑ ΚΑΙ (ΟΝ.) ΜΠΟΓΕΑ ΓΚΕΙΛ (ΕΠ.), 6,5 ΕΤΩΝ. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε 📞116000https://t.co/fCDAXaUbAW pic.twitter.com/PDZaMJ6hi4 — Amber Alert Hellas | Greece (@Amber_Alert_GR) April 13, 2026

Όποιος ή όποια έχει οποιαδήποτε πληροφορία για την υπόθεση, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, διαθέσιμη όλο το 24ωρο, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της εξαφάνισης.