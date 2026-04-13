Το Suzuki e VITARA έχει τον χαρακτήρα ενός SUV, με την άνεση και την πρακτικότητα. Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, το e VITARA έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό όχημα, προσφέροντας χαμηλό βάρος, υψηλή ασφάλεια και ευρυχωρία. Το σύστημα ηλεκτροκίνησης με τις μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), εξασφαλίζει υψηλή αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ενώ η τετρακίνηση ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles προσφέρει ακριβή έλεγχο και αυξημένη πρόσφυση σε δύσβατα εδάφη, με ειδική λειτουργία Trail.

Διαθέσιμες εκδόσεις και προτεινόμενες τιμές λιανικής του Suzuki e VITARA.

Το e VITARA διατίθεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, προσφέροντας αυτονομία έως 426 χλμ. (WLTP).