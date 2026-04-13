Η Dacia βάζει τα δυνατά της και ετοιμάζεται να λανσάρει το νέο STRIKER. Το νέο μοντέλο είναι ένα μελλοντικό crossover στην κατηγορία C. Σύμφωνα με τη φίρμα εκφράζει την πρόκληση και αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της μάρκας. Είναι ένα όνομα που ηχεί δυνατά και επιβλητικά, αναδύοντας τη στιβαρότητα ενός πολυδιάστατου μοντέλου — του ιδανικού συντρόφου για κάθε ταξίδι. Όπως αναφέρει η εταιρεία, το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο σύντροφο για κάθε είδους διαδρομή, διατηρώντας την απλότητα και τη θετική ενέργεια που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της μάρκας.

To νέο μοντέλο υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γραμμή της φίρμας που έχει ήδη εντυπωσιάσει στο νέο Duster. Εντυπωσιακό είναι και το πίσω τμήμα του με τα φωτιστικά σώματα σε σχήμα «Τ», αλλά και την έντονη κλίση της οροφής που δημιουργεί ένα εφέ κουπέ. Το μήκος του Striker αγγίζει τα 4,62 μέτρα και αφήνει αρκετά πίσω το -μέχρι πρότινος μεγαλύτερο Dacia παραγωγής- Bigster των 4,57 μέτρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις λεπτομέρειες, όπως το χαρακτηριστικό γραφικό στοιχείο στις εμπρός πόρτες και η γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια που ενώνει τα πίσω φωτιστικά σώματα, με υφή που ενισχύει τον σύγχρονο και ανθεκτικό χαρακτήρα του μοντέλου. Η Dacia έδωσε και αρκετά στοιχειά για το νέο της μοντέλο. Το Striker θα περιλαμβάνει υβριδική έκδοση, υβριδική 4×4, αλλά και έκδοση υγραερίου LPG, όπου η τελευταία είναι από τα δυνατά χαρτιά της φίρμας σε επίπεδο πωλήσεων. Η τιμή εκκίνησης θα είναι κάτω από τις 25.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά θα μάθουμε τον Ιούνιο, όταν το Striker θα παρουσιαστεί επίσημα.