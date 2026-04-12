Την επιθυμία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εξέφρασε ο Αντρέι Βατούτιν, τονίζοντας πως η ομάδα είναι πλήρως προετοιμασμένη.

Οι ρωσικοί σύλλογοι παραμένουν εκτός διοργανώσεων μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ωστόσο ο ισχυρός άνδρας της ΤΣΣΚΑ ξεκαθάρισε πως το ζήτημα δεν αφορά αγωνιστικά δεδομένα.

Όπως ανέφερε, η ομάδα είναι έτοιμη να επιστρέψει στη EuroLeague, επισημαίνοντας όμως ότι η τελική απόφαση είναι καθαρά πολιτική και δεν βρίσκεται στα χέρια του συλλόγου.

«Το ερώτημα είναι πολιτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε αμέσως, αλλά δεν είναι στο χέρι μας», είπε ο Αντρέι Βατούτιν στη Mondo. Ο ισχυρός άνδρας της ΤΣΣΚΑ σχολίασε και τις συνομιλίες για την είσοδο του NBA στην Ευρώπη.

«Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ειδικά για την Euroleague, επειδή πρόκειται για ένα δυνατό τουρνουά, μεγάλη επιχείρηση, αλλά αξίζει να είναι πολύ μεγαλύτερο από επιχειρηματικής άποψης. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για όλους. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μεταξύ της Euroleague και του NBA. Πρέπει να είσαι έξυπνος και να ενεργήσεις με πολλή υπομονή. Είμαστε ακόμα μέτοχοι της Euroleague και συμμετέχουμε σε όλη τη διαδικασία», σημείωσε σχετικά.

Ο Βατούτιν σχολίασε και τον θάνατο του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, που είχε περάσει από τον πάγκο της ΤΣΣΚΑ. «Μια μεγάλη απώλεια για όλους. Δυστυχώς, ο Ντούσκο ήταν στην ΤΣΣΚΑ για πολύ λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας απίστευτος άνθρωπος με τεράστια καρδιά. Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από αυτόν».