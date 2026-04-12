Την έκπληξή του για το ασυνήθιστο πρόγραμμα της EuroLeague εξέφρασε ο Μάικ Τζέιμς, με αφορμή την αναμέτρηση ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο γκαρντ της Μονακό σχολίασε μέσω των social media τη διεξαγωγή του αγώνα την Κυριακή (12/4, 22:15), ο οποίος αφορά εξ αναβολής αναμέτρηση της 30ής αγωνιστικής.

Με μία λιτή αλλά χαρακτηριστική ανάρτηση, ο Τζέιμς έδειξε την απορία του για την επιλογή της ημέρας, γράφοντας: «EuroLeague την Κυριακή; Διάβασα καλά;», επισημαίνοντας έτσι κάτι που σπάνια συναντάται στο πρόγραμμα της διοργάνωσης.