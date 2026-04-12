Με μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague, Γιούριτσα Γκόλεματς και Ντουμπάι BC, θα συνεχίσουν σε ξεχωριστούς δρόμους.

Η εντός έδρας ήττα από την Αναντολού Εφές σε συνδυασμό με την αποτυχία να μπει η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις θέσεις που οδηγούν στα play-in, φαίνεται πως ήταν το κύκνειο άσμα.

Η μόνη ελπίδα που έχει η Ντουμπάι BC θα καταλάβει μία θέση στην πρώτη 10άδα είναι να κερδίσει στην τελευταία αγωνιστική τη Βαλένθια και να ηττηθεί η Μπαρτσελόνα από τη Μπάγερν στη Βαρκελώνη.

H Ντουμπάι BC ευχαρίστησε τον Γιούριτσα Γκόλεματς για την προσφορά του και γνωστοποίησε ότι στο ματς με την Μπούντουτσνοστ θα βρίσκεται στον πάγκο ο Γιαν Σέντιουρτς.