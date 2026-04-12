Η Γαλατασαράι δεν ξέχασε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και τον τίμησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Κοτσαέλισπορ, προβάλλοντας στα matrix του γηπέδου ένα αφιερωματικό βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές της παρουσίας του στον σύλλογο.

Galatasaray – Kocaelispor maçında Mircea Lucescu anıldı. 🚨 Real Madrid’i devirerek UEFA Süper Kupa’yı getiren adam. 💥15. şampiyonluğun mimarı. Bu takım onun için sahaya çıkıyor bugün! Huzur içinde uyu Lucescu… 🦁 #GSvKOC #GSvKS pic.twitter.com/AR51U267xW — dori (@lafolsunhakli) April 12, 2026

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε γράψει τη δική του ιστορία στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης, οδηγώντας τη σε μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και την πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Champions League το 2001.

Η τιμή προς το πρόσωπό του ολοκληρώθηκε και από την πλευρά των φιλάθλων, οι οποίοι ανάρτησαν πανό στις εξέδρες με το μήνυμα «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».