Ο Κρίστοφερ Βέλντε έκλεψε τα φώτα στη νίκη των Πόρτλαντ Τίμπερς με 2-1 επί των Λος Άντζελες στο MLS, συνδυάζοντας ουσία και… θέαμα.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια προσωπική ενέργεια με χαμηλό τελείωμα για το 1-0. Αυτό ήταν το δεύτερο τέρμα του σε έξι εμφανίσεις με τη νέα του ομάδα.

Ωστόσο, αυτό που έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο τρόπος που πανηγύρισε. Ο Νορβηγός ανέβηκε σε έναν κορμό δέντρου πίσω από την εστία, ακολουθώντας μια ξεχωριστή παράδοση των Τίμπερς, όπου η μασκότ της ομάδας κόβει κομμάτι ξύλου κάθε φορά που σημειώνεται γκολ.

Kristoffer Velde’s celebration would make iconic Timbers striker Fanendo Adi proud #RCTID “I don’t know if it was legal to jump on the log… Next time I might grab the chainsaw” Velde 2026 Adi 2015 pic.twitter.com/OB00aERiGU — Adam Susman (@Adam_Susman) April 12, 2026

Μετά το ματς, ο 26χρονος παραδέχτηκε με χιούμορ: «Δεν το σκέφτηκα πολύ εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω καν αν επιτρέπεται να ανέβω στο δέντρο. Ίσως την επόμενη φορά να πάρω και… αλυσοπρίονο για να κόψω μόνος μου το ξύλο!».