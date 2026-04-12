Ο Κρίστοφερ Βέλντε έκλεψε τα φώτα στη νίκη των Πόρτλαντ Τίμπερς με 2-1 επί των Λος Άντζελες στο MLS, συνδυάζοντας ουσία και… θέαμα.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια προσωπική ενέργεια με χαμηλό τελείωμα για το 1-0. Αυτό ήταν το δεύτερο τέρμα του σε έξι εμφανίσεις με τη νέα του ομάδα.

Ωστόσο, αυτό που έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο τρόπος που πανηγύρισε. Ο Νορβηγός ανέβηκε σε έναν κορμό δέντρου πίσω από την εστία, ακολουθώντας μια ξεχωριστή παράδοση των Τίμπερς, όπου η μασκότ της ομάδας κόβει κομμάτι ξύλου κάθε φορά που σημειώνεται γκολ.

Μετά το ματς, ο 26χρονος παραδέχτηκε με χιούμορ: «Δεν το σκέφτηκα πολύ εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω καν αν επιτρέπεται να ανέβω στο δέντρο. Ίσως την επόμενη φορά να πάρω και… αλυσοπρίονο για να κόψω μόνος μου το ξύλο!».

