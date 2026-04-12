Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ ευχήθηκε οι άγιες αυτές ημέρες να αποτελέσουν αφορμή ώστε οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν την καλοσύνη μέσα τους και να τη μοιραστούν απλόχερα με τους γύρω τους.

Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα για το Πάσχα και την Ανάσταση του Χριστού, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων της Ρωσίας.

Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη

«Αυτό δεν είναι απλώς ένα κύριο γεγονός στο χριστιανικό ημερολόγιο, αλλά μια πραγματική εποχή πνευματικής αφύπνισης, σύμβολο ανανέωσης και ελπίδας. Βαθιά μέσα μας, ο καθένας μας νιώθει: η δύναμη της πίστης βοηθά να ξεπεραστούν οι προκλήσεις, εμπνέει καλές πράξεις και μας υπενθυμίζει τις διαρκείς αξίες της αγάπης, του ελέους, της συμπόνιας και της συγχώρεσης. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, βρίσκουμε στήριξη στην πίστη και στους αγαπημένους μας.

Μακάρι αυτές οι ημέρες να βοηθήσουν όλους να μεγαλώσουν μια σπίθα καλοσύνης στην καρδιά τους και να τη μοιραστούν απλόχερα με άλλους. Εύχομαι η χαρά του Πάσχα να γεμίσει τα σπίτια σας ζεστασιά και φως, να ενισχύσει την πίστη σας, να φέρει ψυχική ηρεμία και ελπίδα.

Είθε ο Θεός να σας ευλογεί σε όλες τις καλές σας πράξεις και προσπάθειες!

Με αγάπη, Ιβάν Σαββίδης»