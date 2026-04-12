Ήταν δύο γκολ πριν τα 100. Ο πρώτος αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου για τη φάση των «8» του Champions League φάνταζε η ιδανική ευκαιρία. Πέτυχε δύο τέρματα στη Βαυαρία και οδήγησε την ομάδα του σε μία θριαμβευτική νίκη, γεγονός που τον κατέστησε τον πρώτο παίκτη με τριψήφιο αριθμό γκολ στην ιστορία των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA. Για ποιον γίνεται ο λόγος; Για τον βασιλιά των… αστεριών, τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σαν σήμερα (12/4/2017), ο CR7 πέτυχε δύο γκολ στην πρώτη αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης ενάντια στη Μπάγερν Μονάχου (2-1) για τα προημιτελικά του Champions League. Αποτέλεσμα αυτού; Ο Πορτογάλος σταρ εκείνη την ημέρα έσπασε το… φράγμα των 100 γκολ στις διοργανώσεις της UEFA, πράγμα που μέχρι τότε δεν το είχε κατορθώσει κανείς. Η επίδοσή του στον εν λόγω αγώνα, εκτός από αυτή την προσωπική διάκριση, συνέβαλε εν πολλοίς και στην πρόκριση των «μερένγκες» στα ημιτελικά, οι οποίοι κατέκτησαν μετέπειτα τον τίτλο.

Η πρόκριση επί της Μπάγερν Μονάχου

Για να αναδειχθεί κάποιος πρώτος σκόρερ στο Champions League πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο παραγωγικός στα παιχνίδια των ομίλων (παλιό format), με τις υποδεέστερες ομάδες. Συνήθως, ένας παίκτης έχοντας πετύχει από νωρίς αρκετά γκολ στη διοργάνωση θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την κορυφή του πίνακα των τερμάτων.

Το θεώρημα αυτό, ωστόσο, δεν ίσχυσε για την περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο τη σεζόν 2016-17. Ο Πορτογάλος εκείνη τη χρονιά μέχρι και τη φάση των «16» του Champions League μετρούσε μόλις δύο γκολ, αριθμός διόλου ικανοποιητικός για έναν παίκτη με τέτοιο βεληνεκές.

Μετά όμως όλα άλλαξαν. Στη φάση των «8» του Champions League το… τέρας ονόματι CR7 αφυπνίστηκε. Ο αρχηγός των Ιβήρων, τρομοκρατώντας τους αντιπάλους, πήρε από το… χέρι τη Ρεάλ Μαδρίτης οδηγώντας την έως την κατάκτηση του τίτλου.

Η αρχή έγινε στο γήπεδο της Μπάγερν Μονάχου. Τότε η «Βασίλισσα» βρισκόταν πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό δεν αποτέλεσε πρόβλημα για τον πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σκόραρε δις και ολοκλήρωσε μόνος του μία σπουδαία ανατροπή. Σε αυτή την αναμέτρηση ο CR7, παράλληλα με τη μισή πρόκριση που έδωσε στην ομάδα του, έγινε ο πρώτος παίκτης με 100 γκολ στις διοργανώσεις της UEFA.

Ο Πορτογάλος άσος δεν σταμάτησε εκεί. Στη ρεβάνς του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» οι Βαυαροί νίκησαν στην κανονική διάρκεια τους Μαδριλένους με 2-1, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση. Παρ’ όλα αυτά, οι ελπίδες των Γερμανών για πρόκριση εξανεμίστηκαν γρήγορα.

Ο Κριστιάνο πέτυχε δύο γκολ σε πέντε λεπτά (105’, 110’) και με το τέρμα του στα 90’ συμπλήρωσε χατ-τρικ, δίνοντας τη χαριστική… βολή στους «κόκκινους». Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτόν τον αγώνα ο Πορτογάλος έφτασε τα 100 γκολ στο Champions League.

Τα 10 γκολ του CR7 σε πέντε παιχνίδια

Στα ημιτελικά η Ρεάλ Μαδρίτης συνάντησε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «μερένγκες», έχοντας το πρώτο ματς στην έδρα τους, ήθελαν να εξασφαλίσουν από νωρίς την πρόκριση. Το τελικό 3-0 έκανε τον επαναληπτικό (2-1 υπέρ της Ατλέτικο) τυπική διαδικασία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με νέο χατ-τρικ μετατράπηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή.

Τελευταία στάση πριν το τρόπαιο ήταν ο τελικός στο Κάρντιφ απέναντι στη Γιουβέντους. Παρότι το πρώτο ημίχρονο έληξε ισόπαλο, η Ρεάλ «καθάρισε» στο δεύτερο μέρος για το τελικό 4-1. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ και έφτασε συνολικά τα 12 στη διοργάνωση, τα περισσότερα από κάθε άλλον.

Ο απολογισμός από τα προημιτελικά έως τη στέψη ήταν 10 γκολ σε πέντε παιχνίδια. Η έφεση του CR7 στο σκοράρισμα είναι γνωστή, καθώς είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Champions League. Η ικανότητά του όμως να βρίσκει δίχτυα σε κρίσιμα ματς τον καθιστά θρύλο του ποδοσφαίρου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να έχει σημειώσει αμέτρητα γκολ στην καριέρα του, όμως το παιχνίδι με τη Μπάγερν θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων. Δεν συμβολίζει μόνο το 100ό γκολ του σε διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, αλλά και την απαρχή μιας ιστορικής πορείας της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Νικόλας Παναγόπουλος