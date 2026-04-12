Η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Άστον Βίλα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο «Σίτι Γκράουντ». Η Άστον Βίλα προηγήθηκε στο 23’, με αυτογκόλ του Μουρίγιο, όμως η Φόρεστ αντέδρασε πριν το ημίχρονο και ισοφάρισε στο 38’ με τον Νέκο Ουίλιαμς, σε ένα πρώτο μέρος με ένταση και ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές.

Στην επανάληψη οι δύο ομάδες έψαξαν το γκολ της νίκης χωρίς αποτέλεσμα, με τη Φόρεστ να κρατά τον βαθμό και να φτάνει τα 33, μένοντας στην 16η θέση και αήττητη για τέταρτο σερί παιχνίδι, ενώ η Άστον Βίλα ανέβηκε στους 55 βαθμούς και παραμένει στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Σκόρερ: 23′ Μουρίλο, 38′ Ουίλιαμς

«Νίκη Ευρώπης» για τη Σάντερλαντ με τη Τότεναμ να σπρώχνεται στον υποβιβασμό

Η Σάντερλαντ πήρε σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στην Τότεναμ στο «Στάδιο του Φωτός», αποτέλεσμα που την κρατά ζωντανή στη μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Το γκολ του Μουκιελέ στο 61’ αποδείχθηκε καθοριστικό, σε ένα παιχνίδι με ένταση και πολλές φάσεις εκατέρωθεν.

Η Σάντερλαντ εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή της στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Μουκιελέ δοκίμασε το σουτ, η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παρότι η Τότεναμ πίεσε για την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά.

Για την Τότεναμ, το αποτέλεσμα φέρνει ακόμη μεγαλύτερη πίεση, καθώς παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία και εξακολουθεί να αγνοεί τη σταθερότητα, ακόμα και μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία με τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

Σκόρερ: 61′ Μουκιελιέ

«Χρυσή αλλαγή» του Ματετά έδωσε την νίκη με ανατροπή στη Κρίσταλ Πάλας κόντρα στη Νιουκάστλ

Η Κρίσταλ Πάλας πήρε μεγάλη νίκη με 2-1 απέναντι στη Νιουκάστλ για την Premier League, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις και είχε έντονο ρυθμό από το ξεκίνημα.

Η Νιουκάστλ προηγήθηκε στο 43’, εκμεταλλευόμενη δική της καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα διάστημα όπου η Πάλας είχε την πρωτοβουλία αλλά δεν βρήκε το γκολ.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές και βρήκαν την ισοφάριση στο 80’ με τον Ματετά, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή και άλλαξε άμεσα την εικόνα της ομάδας του.

Στο 90+3’ ο Γάλλος επιθετικός ολοκλήρωσε την ανατροπή από την άσπρη βούλα, χαρίζοντας στην Κρίσταλ Πάλας μια σπουδαία νίκη.

Σκόρερ: 80′, 95′ Ματετά – 43′ Οσούλα

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0

Άρσεναλ – Μπόρνμουθ 1-2

Μπρέντφορντ – Έβερτον 2-2

Μπέρνλι – Μπράιτον 0-2

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0

Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ 2-1

Νότιγχαμ – Άστον Βίλα 1-1

Σάντερλαντ – Τότεναμ 1-0

12/4 18:30 Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

13/4 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

Η βαθμολογία