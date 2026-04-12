Χάρη στο εκπληκτικό γκολ του Γκάμπριελ Στρεφέτσα μόλις στο 1′, η Πάρμα πήρε «χρυσό» βαθμό με σκορ 1-1 κόντρα στη Νάπολι, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Serie A.

Ο Βραζιλιανοϊταλός μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στην ομάδα της γειτονικής χώρας ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, σκόραρε το πρώτο του γκολ ως ποδοσφαιριστής της Πάρμα και έκανε το 1-0 στο παιχνίδι.

Ο Στρεφέτσα μπήκε από αριστερά μέσα στην περιοχή της Νάπολι και με υπέροχο πλασέ με το δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των «παρτενοπέι» για το 1-0.

Δείτε το γκολ του Στρεφέτσα για το 1-0 της Πάρμα