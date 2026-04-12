Ο Γιανίκ Σίνερ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στον τελικό του Μόντε Κάρλο, επικρατώντας του Κάρλος Αλκαράθ με 7-5, 6-3, σε έναν αγώνα υψηλής έντασης που κράτησε πάνω από δύο ώρες.

Με αυτή την επιτυχία, κατέκτησε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τουρνουά.

FOUR. Straight. Masters. 🏆🏆🏆🏆@janniksin defeats Alcaraz 7-6 6-3 to claim his biggest clay‑court title and will return to World No.1 on Monday 🤯#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/7O9xTWfSuu — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη, με τον Αλκαράθ να ξεκινά καλύτερα και να προηγείται με break, όμως ο Σίνερ αντέδρασε άμεσα και ισορρόπησε το παιχνίδι.

Παρά τις χαμένες ευκαιρίες για break, διατήρησε τον έλεγχο και πήρε το σετ στο κρίσιμο σημείο.

Ο τελευταίος πόντος του αγώνα

Στο δεύτερο σετ, αν και βρέθηκε προσωρινά πίσω στο σκορ, ο Ιταλός τενίστας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και με συνεχόμενα κερδισμένα games «καθάρισε» τον τελικό, φτάνοντας στην κατάκτηση του τίτλου και στην επιστροφή του στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.