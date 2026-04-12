Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε σε «πικάντικες» ερωτήσεις που του έθεσαν οι χρήστες στο X σε ερωτήματα που αφορούν την Euroleague.
Ο Αμερικανός φόργουορντ σχολίασε το ενδεχόμενο να αναμετρηθούν οι δύο «αιώνιοι» στα playoffs, περιγράφοντάς το ως «πραγματική μάχη». Παράλληλα, έκανε τη δική του εκτίμηση για τον MVP, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Σάσα Βεζένκοφ θα κατακτήσει το βραβείο. Τον συμπεριέλαβε επίσης στην κορυφαία πεντάδα, μαζί με τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Ελάιζα Μπράιαντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Επιπλέον, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ομάδες που θα φτάσουν στο Final Four, ο Μπλόσομγκεϊμ εκτίμησε πως τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός θα προκριθούν, ενώ θεωρεί ότι τη διεκδίκηση του τίτλου θα συμπληρώσουν η Μονακό και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Τέλος, ο Αμερικανός σταρ της Μονακό χαρακτήρισε νικητή τον Αταμάν βάσει των επιτευγμάτων του και αποθέωσε το Γιώργο Μπαρτζώκα.
Δείτε τις απαντήσεις του Μπλόσομγκεϊμ
Blood bath.
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026
Hard to argue against his resume. He’s a winner
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026
Great coach
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026
Best starting five and your MVP of the year
— Dimitris7 (@osfp7paranoia) April 12, 2026