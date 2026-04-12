Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, όχι για τις αγωνιστικές του ικανότητες, αλλά για τον τρόπο που χειρίστηκε μια απλή ερώτηση σχετικά με τον κανονισμό των 65 αγώνων που ισχύει για τα ατομικά βραβεία του NBA.

Ο νεαρός σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς άρχισε να κάνει άμεσους νοητικούς υπολογισμούς, επιχειρώντας να αναλύσει το θέμα χωρίς τη βοήθεια κινητού ή κάποιας άλλης συσκευής, εντυπωσιάζοντας όσους παρακολουθούσαν τη στιγμή.

Στη συνέχεια προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προτείνοντας δική του εκδοχή του κανόνα, βασισμένη στο 75% των αγώνων της κανονικής περιόδου. Υπολόγισε επί τόπου ότι αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 62 συμμετοχές, παρουσιάζοντας με χαρακτηριστική ευκολία το σκεπτικό του.