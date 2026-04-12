Ο Γκουτ Γκουτ πέτυχε μια ιστορική επίδοση στο αυστραλιανό σπριντ, «γράφοντας» το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των 200μ.

Ο 18χρονος πραγματοποίησε εξωπραγματική εμφάνιση στο Australian Athletics Championships 2026, κερδίζοντας τα 200 μέτρα με 19.67 (+1.7) και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ U20, με τον Άινταν Μέρφι να ακολουθεί σε 19.88.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Αυστραλός που κατέβηκε τα 20 δευτερόλεπτα σε νόμιμες συνθήκες, ενώ η επίδοσή του έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις δυνατότητές του και τις συγκρίσεις με τα νεανικά ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για το μέλλον του στον παγκόσμιο στίβο.

