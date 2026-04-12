Η Εθνική Σάλας γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2028, καθώς λύγισε με 3-2 από τη Νορβηγία στο Jõhvi Spordihall της Εσθονίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου.

Το παιχνίδι είχε έντονο ρυθμό από το ξεκίνημα, με τους Σκανδιναβούς να μπαίνουν πιο δυνατά και να παίρνουν προβάδισμα, ενώ η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου σάλας προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και να μείνει μέσα στο ματς.

Παρά την πίεση και τις προσπάθειες των διεθνών, το πρώτο μέρος έκλεισε με τη Νορβηγία να έχει το πάνω χέρι στο σκορ.

Στην επανάληψη, η Ελλάδα ανέβασε στροφές και βρήκε λύσεις επιθετικά, μειώνοντας τη διαφορά και διεκδικώντας μέχρι τέλους ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, οι Νορβηγοί διατήρησαν το προβάδισμά τους και κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη σε ένα αμφίρροπο φινάλε.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ελληνική ομάδα έμεινε εκτός διεκδίκησης πρόκρισης στην επόμενη φάση (Main Round), καθώς μετρά πλέον δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ της απομένει η αναμέτρηση με την οικοδέσποινα Εσθονία για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στον όμιλο.