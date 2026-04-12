Η Ράγιο Βαγιεκάνο παρουσιάστηκε με πολλές αλλαγές στην έδρα της Μαγιόρκα για την La Liga, έχοντας ήδη στο μυαλό της την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν απογοητευτικό, με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν απόλυτα.

Η Μαγιόρκα εκμεταλλεύτηκε την παθητική εικόνα της Ράγιο και «χτύπησε» δύο φορές πριν το ημίχρονο με τον Μουρίτσι στο 36’ και στο 40’, βάζοντας από νωρίς γερές βάσεις για τη νίκη.

Η ισπανική ομάδα δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά.

Στο δεύτερο μέρος, παρά τις αλλαγές και την προσπάθεια για αντίδραση, η Μαγιόρκα συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο 65’ ο Βιργκίλι διαμόρφωσε το τελικό 3-0, σε μια άνετη και δίκαιη επικράτηση των γηπεδούχων.

ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Ρομάν, Νταβίντ Λόπεθ, Μασκαρέλ, Μαφέο (80’ Πρατς), Μόχικα, Νταρντέρ, Σαμού Κόστα (72’ Κούμπουλα), Μορλάνες (80’ Αντόνιο Σάντσεθ), Ζίτο (61’ Βιργκίλι), Τόρε (72’ Ασάνο), Μουρίτσι.

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ: Καρδένας, Ράτισου, Λεζέν, Μεντί (46’ Σις), Εσπίνο, Ντίαθ, Γκουμπάου, Βαλεντίν (46’ Ντε Φρούτος), Άλβαρο Γκαρθία (76’ Καμέγιο), Ακομάς (66’ Τσαβαρία), Εντεκά (81’ Αλεμάο)