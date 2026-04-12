Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την παρουσία του στη Ρουμανία, όπου βρέθηκε στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, πριν εκείνος φύγει από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Σε δηλώσεις του κατά την αναχώρησή του, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση στον περιορισμένο χρόνο που είχε τη δυνατότητα να περάσει με τον πατέρα του το τελευταίο διάστημα, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς όσους στάθηκαν δίπλα στην οικογένειά του. Παράλληλα, απηύθυνε ένα προσωπικό μήνυμα προς όλους, καλώντας τους να διατηρούν συχνή επικοινωνία με τους γονείς τους όσο βρίσκονται στη ζωή, δίνοντας έμφαση στη σημασία των οικογενειακών σχέσεων και της ανθρώπινης επαφής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, όσους φρόντισαν για την οργάνωση της κηδείας, όλους όσοι είχαν μια καλή σκέψη για εκείνον, αλλά και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, στο Βουκουρέστι, ένιωσαν την ανάγκη να είναι δίπλα του.

Δυστυχώς, για μένα είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη στιγμή, όμως αυτή είναι η ζωή πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους.

Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε, να προσπαθούμε να προχωράμε.

Θα είχα μόνο μία συμβουλή, αν μου επιτρέπεται, προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους. Και αν δεν το κάνουν τα παιδιά, να τα ”αναγκάζουν” οι γονείς να το κάνουν.

Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, και ξαφνικά σε χτυπάει και συνειδητοποιείς ότι δεν μίλησες, ότι δεν επικοινώνησες αρκετά. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις που φιλοξενεί το ρουμάνικο «GSP».