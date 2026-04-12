Μια πρωτότυπη και εντυπωσιακή εκτέλεση του εθνικού ύμνου έκλεψε τις εντυπώσεις πριν από αγώνα μπέιζμπολ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας το κοινό άφωνο.

Ο Κρις Ούλμαν ανέλαβε να ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο για τους Orioles, επιλέγοντας έναν ασυνήθιστο τρόπο: να τον σφυρίξει από την αρχή μέχρι το τέλος. Η ιδιαίτερη αυτή εκτέλεση απαιτούσε εξαιρετικό έλεγχο της αναπνοής και ακρίβεια στον τόνο, στοιχεία που ο ίδιος απέδειξε ότι κατέχει σε υψηλό επίπεδο.

Το κοινό παρακολούθησε με προσοχή, ενώ πολλοί εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη δυσκολία και τη μοναδικότητα της προσπάθειας. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια και αναδεικνύοντας μια διαφορετική πλευρά της μουσικής ερμηνείας σε αθλητικά γεγονότα.

Η εμφάνιση του Ullman απέδειξε πως ακόμη και μια καθιερωμένη τελετουργία, όπως ο εθνικός ύμνος, μπορεί να παρουσιαστεί με έναν δημιουργικό και ξεχωριστό τρόπο, κερδίζοντας το χειροκρότημα και την αναγνώριση του κοινού.