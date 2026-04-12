Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας απειλεί την Τουρκία - Προσφέρει 100.000 στρατιώτες για την προστασία της «Αγ
Πότε το γκαράζ χάνει το δικαίωμα της θέσης στον δρόμο - Η απάντηση ανατρέπει τα δεδομένα
Σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν: «Είναι εγκληματίας, σέρνει την περιοχή στο χάος» - «Σφαγιάζει τους Κούρδο
Στο «κενό» οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο Ισλαμαμπάντ: «Παράλογες οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον», αναχώρησε ο Βα
Επιχείρηση «Supercars»: Η ΑΑΔΕ δέσμευσε 229 πολυτελή ΙΧ αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ με ξένες πινακίδες (φωτογραφίες) -
Η πιο μεγάλη ευθεία στην Ελλάδα - Πού βρίσκεται, πόσα χιλιόμετρα είναι
Τραγωδία στην Αϊτή: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα πλήθους - Συγκλονιστικά βίντεο
Artemis II: Έτσι το ταξίδι στο διάστημα επηρεάζει τους αστροναύτες
Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο - Έμειναν άσφαχτα εξαιτίας του αφθώδους πυρετού 70.000 αρνιά και κατσίκια -
Γαλλία: Στροφή στο Linux και αποχαιρετισμός στα Windows – Μια στρατηγική επιλογή με γεωπολιτικές προεκτάσεις
EuroLeague: Πότε και πού θα δείτε το Χάποελ – Μακάμπι Τελ Αβίβ που ενδιαφέρει έμμεσα τον Παναθηναϊκό
Οι Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ συγκρουόνται το βράδυ της Κυριακής στο Βελιγράδι (12/4, 22:15) σε έναν ισραηλινό «εμφύλιο» που θα παρακολουθεί με ανυπομονοσία ο Παναθηναϊκός. Ο λόγος; Η Χάποελ είναι μία εκ των ομάδων που συναγωνίζονται τον Παναθηναϊκό στην «κούρσα» για την εξάδα που θα τους επιτρέψει να μην χρειαστεί να παίξουν στα Play-in […]
Πόλο: Πότε και πού θα παρακολουθήσετε το Ελλάδα – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Έπειτα από την νίκη της Εθνικής Ελλάδας ενάντια στην Ουγγαρία με 16-10, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο πόλο κοντράρεται με αυτό των Ισπανών για την δεύτερη αγωνιστική των θέσεων 1-4 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το μεσημέρι της Κυριακής (12/4 13:00) με σκοπό να βρεθεί στην πρώτη θέση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το […]
ΠΑΟΚ: Με μπλούζα Ζαφείρη και… Κωνσταντίνο Αργυρό ευχήθηκε Καλό Πάσχα ο Τάισον
Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε περίοδο ρεπό μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα το απόγευμα, όταν και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ. Μέσα σε αυτό το διάστημα ξεκούρασης, οι παίκτες περνούν χρόνο με τις οικογένειές τους, με τον Τάισον να ξεχωρίζει […]
Τι κάνεις ρε Γιαμάλ, 100άρης στα 18 του…
Τόσα χρόνια τον βλέπουμε στο κορυφαίο επίπεδο της La Liga, προφανώς και θα έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο Λαμίν Γιαμάλ έφτασε τις 100 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα σε ηλικία 18 ετών και 272 ημερών. 18 ετών! Αδιανόητο. Το ντέρμπι κόντρα στην Εσπανιόλ εξελίχθηκε σ’ έναν μονόλογο για τους «μπλαουγκράνα», με το 4-1 […]
Η χάρη του Μαυροπάνου έφτασε μέχρι την… Ταϊλάνδη
Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του 4-0 της Γουέστ Χαμ κόντρα στη Γουλβς. Ο Έλληνας στόπερ όχι μόνο αποθεώθηκε από τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο, αλλά και από φίλους της Γουέστ Χαμ στην Ταϊλάνδη. Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς οι Λονδρέζοι έχουν το δίδυμο των Μάρλον και Κάρλτον, που ταξιδεύουν ανά […]