Η Εθνική ομάδα επικράτησε στα πέναλντι με 15-13 (11-11 κ.δ) της Ισπανίας, για τον τρίτο αγώνα της προκριματικής φάσης του World Cup στην Αλεξανδρούπολη.

Οι διεθνείς της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου έδειξαν μεγάλη ψυχή, καταφέρνοντας να επιστρέψουν στο παιχνίδι και να το οδηγήσουν σε ανατροπή. Με γκολ του Δημήτρη Κάκαρη μόλις οκτώ δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η αναμέτρηση πήγε στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, με δύο καθοριστικές αποκρούσεις του Τζωρτζάτου, η Εθνική Ελλάδας υδατοσφαίρισης πήρε τη νίκη με 15-13.

Παρά την ήττα από τη «γαλανόλευκη», η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση στη διοργάνωση, με την Ελλάδα να τερματίζει στη δεύτερη θέση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο οκτάλεπτο, η Εθνική Ελλάδας είχε ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ με τους Πούρο και Σκουμπάκη στον παίκτη παραπάνω, όμως η καλά οργανωμένη άμυνα της Ισπανίας και οι άμεσες επιθετικές απαντήσεις των Ασένσιο και Σαναχούγια έφεραν το 2-0. Ο Αγκίρε κράτησε ανέπαφη την εστία του με σημαντικές επεμβάσεις, ενώ ο Μπιελ αξιοποίησε πέναλτι για το 3-0 στο 01:55. Παρά την πίεση, η Ελλάδα βρήκε τελικά δίχτυα στο φινάλε του οκταλέπτου με τον Αργυρόπουλο, μειώνοντας σε 3-1.

Στη δεύτερη περίοδο, η Ισπανία κέρδισε το σπριντ, όμως το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά λόγω των δυνατών αμυνών εκατέρωθεν. Στο 04:40, ο Αργυρόπουλος κέρδισε πέναλτι και το μετέτρεψε σε γκολ για το 3-2. Στη συνέχεια, η ελληνική άμυνα και μια καθοριστική απόκρουση του Τζωρτζάτου κράτησαν το σκορ, με τον Πούρο να φέρνει την ισοφάριση από την περιφέρεια.

Μετά από επιτυχημένο challenge του Θοδωρή Βλάχου, η Ελλάδα κέρδισε νέο πέναλτι και ο Καλογερόπουλος έδωσε προβάδισμα για πρώτη φορά (3-4). Ο Τζωρτζάτος συνέχισε τις σημαντικές επεμβάσεις και ο Αργυρόπουλος ανέβασε το σκορ στο 3-5 από τα έξι μέτρα, όμως στο τελευταίο λεπτό η Ισπανία αντέδρασε και ισοφάρισε με τα γκολ των Μπιελ και Σαναχούγια.

Στο τρίτο οκτάλεπτο οι άμυνες κυριάρχησαν, περιορίζοντας αισθητά τον ρυθμό και το σκοράρισμα, με το επιμέρους να διαμορφώνεται σε 2-1 υπέρ της εθνικής μας.

Ο Πούρος εκμεταλλεύτηκε το κατέβασμα των χεριών του Λόριο και βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά, μειώνοντας σε 5-6. Ακολούθως, ο εντυπωσιακός Αργυρόπουλος συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση, φτάνοντας τα τέσσερα προσωπικά τέρματα και διαμορφώνοντας το 5-7.

Μετά από επιτυχημένο challenge των Ισπανών ακυρώθηκε γκολ του Νικολαΐδη, όμως ο Καμπάνια δεν εκμεταλλεύτηκε το πέναλτι. Η Ελλάδα πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Αργυρόπουλο, αλλά η Ισπανία αντέδρασε και ισοφάρισε σε 7-7. Στο φινάλε, ο Σκουμπάκης έδωσε ξανά το προβάδισμα και με καθοριστική απόκρουση του Τζωρτζάτου διαμορφώθηκε το 7-8.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Ισπανία μπήκε δυνατά και με τον Μπιελ ανέτρεψε το σκορ, όμως η Ελλάδα απάντησε άμεσα με τον Πούρο. Ο Τζωρτζάτος κράτησε όρθια την ομάδα με σημαντική επέμβαση και ο Γαρδίκας έδωσε προβάδισμα (9-10), αλλά ο Σαναχούγια ισοφάρισε ξανά. Δύο λεπτά πριν το τέλος ο Ντάουρα έκανε το 11-10 για την Ισπανία, όμως στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Κάκαρης, μετά από ασίστ του Σκουμπάκη, διαμόρφωσε το 11-11 και έστειλε το ματς στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι

11-11: Τζωρτζάτος απόκρουση

11-12: Γκολ ο Κάκαρης

11-12: Τζωρτζάτος απόκρουση

11-13: Γκολ ο Πούρος

12-13: Γκολ ο Βαλς

12-14: Γκολ ο Παπαναστασίου

13-14: Γκολ ο Βαλέρα

13-15: Γκολ ο Καλογερόπουλος

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 3-3, πεν 2-4.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

Ισπανία 7 Ελλάδα 5 Ιταλία 3 Ουγγαρία 0

Απομένει ένας αγώνας: