Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κράτησε χαμηλούς τόνους σχετικά με τη μάχη του τίτλου στην Premier League, παρά το γεγονός ότι η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο -9 από την κορυφή και έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, μετά και το αποτέλεσμα της Άρσεναλ κόντρα στην Μπόρνμουθ.

Ενόψει του δύσκολου αγώνα με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Καταλανός τεχνικός υπογράμμισε πως η Άρσεναλ εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παράλληλα, τόνισε ότι το παιχνίδι απέναντι στους Λονδρέζους είναι κομβικό και ότι τυχόν απώλεια θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της ομάδας του.

🎙️ Pep Guardiola: Eğer Chelsea karşısında kazanamazsak belki de Arsenal maçı öncesinde basın toplantısı yapmama gerek kalmaz. Her şey bitmiş olur. pic.twitter.com/B6SdAIgrjz — HT Spor (@HTSpor) April 12, 2026

Ο προπονητής της Σίτι επισήμανε επίσης ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει περιθώριο για απώλειες βαθμών, καθώς μόνο οι νίκες μπορούν να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες τίτλου.

Τέλος, στάθηκε στη συνολική εικόνα της ομάδας μέσα στη σεζόν, αναφέροντας ότι, παρότι η απόδοση σε αρκετά ματς ήταν καλή, η Σίτι δεν είχε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα για να μετατρέψει τις εμφανίσεις της σε περισσότερους βαθμούς.