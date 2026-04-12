Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, σε συνέντευξη του μίλησε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Εστίασε στην προσπάθεια που γίνεται για να μεταμορφωθεί το Μπερναμπέου προς το καλύτερο, τους τίτλους που έχει κατακτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια και ότι συνεχίζει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Όσο αφορά το γήπεδο επισήμανε: «Ολοκληρώνουμε την μεγαλύτερη μεταμόρφωση του Μπερναμπέου. Ένα ΜΠΕΡΝΑΜΠΕΟΥ με μεγαλύτερη άνεση, μεγαλύτερη ασφάλεια και προετοιμασμένο ώστε κανένας αγώνας ή εκδήλωση να μην επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες».

Για τους τίτλους τόνισε: «Το μεγαλύτερο παλμαρέ της ιστορίας του αθλητισμού είναι αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε κερδίσει 58 τίτλους τα τελευταία 15 χρόνια, μεταξύ των οποίων 6 Κύπελλα Ευρώπης στο ποδόσφαιρο και 3 στο μπάσκετ. Ας εκτιμήσουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και τη δυσκολία να κατακτηθεί κάθε νίκη και κάθε τίτλος».

Για την προσπάθεια που γίνεται ανέφερε: «Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την Ρεάλ Μαδρίτη μας, έναν σύλλογο που συνεχίζει να ΗΓΕΙΤΑΙ όλων των κύριων διεθνών κατατάξεων αποτίμησης και αυτών του μεγαλύτερου κύρους. Όλα όσα έχουμε ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ είναι επειδή έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη αγάπη και τη μεγαλύτερη διάκριση χάρη στους αξιούς μας και στην ενότητα τόσο στις καλές στιγμές όσο και στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Στο τέλος τόνισε:«Η Ρεάλ Μαδρίτη είναι ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ και υπερβαίνει όλα τα σύνορα».