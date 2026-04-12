Στην αναμέτρηση της Ουέσκα με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, για την La Liga 2, ο διαιτητής του αγώνα βγήκε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς τις κάρτες του, γεγονός που πέρασε αρχικά απαρατήρητο.
Το λάθος έγινε αντιληπτό στο 22ο λεπτό, όταν χρειάστηκε να δείξει κάρτα και διαπίστωσε ότι το τσεπάκι του ήταν άδειο.
Αφού απευθύνθηκε στον τέταρτο διαιτητή και παρέλαβε τις κάρτες, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται τελικά ισόπαλη 1-1.
Lo más interesante del primer tiempo del Huesca – Dépor fue que el árbitro, Jon Ander González Esteban, se olvidó de las tarjetas y tuvieron que entregárselas para sacar la primera amarilla del partido. Metió la mano en el bolsillo y ahí no había nada😅.pic.twitter.com/N4ZGAcDx29
— Pablo Puente (@SoyPabloPuente) April 12, 2026