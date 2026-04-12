Σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αούστρια Βιέννης και τη Ραπίντ, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής των πλέι-οφ της Bundesliga.

Το ντέρμπι της Βιέννης είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 12 Απριλίου στις 18:00, με τις δύο ομάδες να τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός στη βαθμολογία, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του αγώνα.

Λίγο πριν από τη σέντρα, οργανωμένοι οπαδοί της Ραπίντ έδωσαν το «παρών» στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, σε μια κίνηση στήριξης προς τους ποδοσφαιριστές ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.