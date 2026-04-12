Η Εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών ηττήθηκε με 38-16 από την Αυστρία, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν της στέρησε τον μεγάλο στόχο, καθώς εξασφάλισε την παρουσία της στο EURO 2026 χάντμπολ για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε δύσκολα από το ξεκίνημα, με τις γηπεδούχες να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και να αποκτούν σημαντική διαφορά ήδη από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε στο 22-6.

Η ελληνική ομάδα αντιμετώπισε προβλήματα στην επίθεση και δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της αντιπάλου.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα δεν άλλαξε, με την Αυστρία να διατηρεί τον έλεγχο και να αυξάνει τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι και το +21.

Η Ελλάδα προσπάθησε να περιορίσει την έκταση της ήττας, έχοντας παράλληλα το βλέμμα της και στα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Παρά το τελικό 38-16, η λήξη της αναμέτρησης βρήκε τις Ελληνίδες να πανηγυρίζουν, καθώς η συγκομιδή τους τις κράτησε ανάμεσα στις καλύτερες τρίτες των προκριματικών, εξασφαλίζοντας μια ιστορική συμμετοχή στο EURO 2026.