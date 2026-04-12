Εντυπωσιακή εκκίνηση πραγματοποίησε ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Πάρμα μόλις στα 33 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης απέναντι στη Νάπολι.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ εκμεταλλεύτηκε την κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας, βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ και με άψογο πλασέ έστειλε τη μπάλα στη γωνία, γράφοντας το 1-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό.

Πρόκειται για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Πάρμα, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του και μία ασίστ.