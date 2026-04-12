H Hyundai παρουσίασε δύο πρωτότυπα με την ονομασία Venus και Earth. Το teaser που έδωσε στη δημοσιότητα φανερώνει το μέλλον της υπομάρκας Ioniq EV της Hyundai, ενώ παράλληλα δείχνει και μια μικρή σχεδιαστική απόκλιση από τη σχεδιααστική γλώσσα της Hyundai. Η Hyundai αποκάλυψε πλήρως τα πρωτότυπα Venus και Earth, επιδεικνύοντας το έντονα στυλιζαρισμένο αμάξωμά τους και αποκαλύπτοντας ότι αυτά τα δύο οχήματα σηματοδοτούν την επέκταση της υπομάρκας Ioniq στην κινεζική αγορά.

Τα δύο πρωτότυπα θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην έκθεση αυτοκινήτου στο Πεκίνο αργότερα αυτόν τον μήνα, καθώς η Hyundai λανσάρει επίσημα το Ioniq στην Κίνα. Η Hyundai λέει ότι θα αναπτύξει μοναδικά ηλεκτρικά οχήματα με το σήμα Ioniq για την κινεζική αγορά