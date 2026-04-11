Ο Εμανουέλ Νασάν είναι μόλις 24 ετών και έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα του διαδικτύου με τις εντυπωσιακές του επιδόσεις στο παρκούρ. Ο νεαρός Γάλλος αθλητής, που έχει γεννηθεί στη Μυλούζη, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο δημιουργώντας βίντεο με τις πιο ριψοκίνδυνες κινήσεις του, μετατρέποντας κάθε πόλη σε ένα φυσικό πεδίο δράσης.

Ένας από τους τελευταίους σταθμούς του ήταν η Αθήνα, όπου ο Νασάν κατέγραψε νέα θεαματικά στιγμιότυπα. Τα βίντεο που ανάρτησε έγιναν viral μέσα σε λίγες ημέρες, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και σχόλια θαυμασμού από χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο νεαρός παρκουρίστας φαίνεται να πραγματοποιεί άλματα από ταράτσα σε ταράτσα σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας. Οι κινήσεις του κόβουν την ανάσα, καθώς επιχειρεί ακροβατικά με απόλυτη ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ονόματα στον χώρο του παρκούρ.

Στο παρακάτω βίντεο περιλαμβάνονται όλοι οι επικίνδυνοι «ελιγμοί» που έκανε μέσα στο 2025.