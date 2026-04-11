Η Ελλάδα πήρε μια εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην Ουγγαρία με 16-10 στη ρεβάνς της προκριματικής φάσης του World Cup πόλο, στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της Εθνικής ομάδας, μετά τη νίκη με διαφορά έξι τερμάτων.

Σε τοποθέτησή του στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια και την απόδοση των παικτών του, τονίζοντας πως δεν έχει το παραμικρό παράπονο από εκείνους.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής:

«Κρατήσαμε τους αντιπάλους μας στα τέσσερα γκολ για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίξαμε καλή άμυνα και βρήκαμε λύσεις στην επίθεση. Μπήκαμε με αποφασιστικότητα στον αγώνα, πήραμε διαφορά στο σκορ από την αρχή και δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλό μας να επιστρέψει».

Ενώ για το ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο, είπε:

«Η νίκη ήταν είναι για τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο τέτοια ημέρα να έλθει ο κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζουμε να χάρηκαν το ματς και τη νίκη. Καλή Ανάσταση σε όλους».