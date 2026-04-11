Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο του Στέφανου Μπορμπόκη σε ηλικία 59 ετών, το Μεγάλο Σάββατο (11/4), έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο παλαίμαχος επιθετικός, που άφησε το στίγμα του σε ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή, υπήρξε 29 φορές διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, ενώ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ κατέγραψε 214 συμμετοχές και 32 γκολ.

Γνωστός για το ταλέντο και το εντυπωσιακό, «φαντεζί» παιχνίδι του, ο Στέφανος Μπορμπόκης θεωρείται ένας από τους πιο ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Βόρεια Ελλάδα, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.