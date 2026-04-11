Εξέλιξη του αγώνα

1ο οκτάλεπτο (5-6)

Η Σαμπαντέλ προηγήθηκε πρώτη, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα και το παιχνίδι εξελίχθηκε σε διαρκείς εναλλαγές στο σκορ. Οι «ερυθρόλευκες» βρήκαν λύσεις από περιφέρεια και παραπάνω, μένοντας κοντά στο σκορ, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο οριακό 6-5 υπέρ των Ισπανίδων.

2ο οκτάλεπτο (7-11)

Ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, βελτίωσε την άμυνά του και βρήκε ρυθμό στην επίθεση, περνώντας μπροστά και χτίζοντας διαφορά. Με σερί τερμάτων και καθοριστικές επεμβάσεις στην άμυνα, ξέφυγε στο σκορ, φτάνοντας στο 11-7 στο τέλος του ημιχρόνου.

3ο οκτάλεπτο (8-14)

Η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο, συνέχισε να βρίσκει γκολ στην κόντρα και σε οργανωμένες επιθέσεις, ενώ είχε και σημαντικές αποκρούσεις από την τερματοφύλακά της. Η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα έξι τερμάτων.

4ο οκτάλεπτο (12-17)

Παρά την προσπάθεια αντίδρασης της Σαμπαντέλ, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και «σφραγίζοντας» τη νίκη. Οι Ισπανίδες μείωσαν στο φινάλε, όμως το τελικό 17-12 έδωσε στις «ερυθρόλευκες» ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 7-11, 8-14, 12-17