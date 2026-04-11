Η Λίβερπουλ έψαχνε αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα και τη βρήκε απέναντι στη Φούλαμ, παίρνοντας μια σημαντική νίκη με 2-0 για την 32η αγωνιστική της Premier League, μένοντας γερά στο κυνήγι των θέσεων που οδηγούν στο Champions League.

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0

Η Λίβερπουλ άφησε πίσω της το αρνητικό σερί των τελευταίων αγωνιστικών και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 2-0 της Φούλαμ για την 32η στροφή της Premier League. Το αποτέλεσμα αυτό κρατά τους «κόκκινους» στην 5η θέση της βαθμολογίας και τους δίνει προβάδισμα απέναντι στην Τσέλσι, η οποία ακολουθεί και έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για γκολ, χωρίς όμως να βρίσκει λύση στην τελική προσπάθεια. Τελικά το σκορ άνοιξε στο 36ο λεπτό, όταν ο Ρίο Ενγκουμόχα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία μέσα στην περιοχή και με όμορφο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Με αυτό το τέρμα μάλιστα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ.

Η ψυχολογία των γηπεδούχων ανέβηκε άμεσα και λίγα λεπτά αργότερα, στο 40’, ήρθε και το δεύτερο γκολ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρήκε χώρο στην επίθεση και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 2-0, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην ομάδα του πριν από την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος οι «κόκκινοι» διαχειρίστηκαν το υπέρ τους αποτέλεσμα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού και δεν επέτρεψαν στη Φούλαμ να επιστρέψει στη διεκδίκηση του παιχνιδιού, κρατώντας το 2-0 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και παίρνοντας μια σημαντική νίκη στη μάχη για την έξοδο στο Champions League.

Μπρέντφορντ – Έβερτον 2-2

Η Μπρέντφορντ έφτασε μια ανάσα από μια σημαντική νίκη στην 32η αγωνιστική της Premier League, όμως η Έβερτον κατάφερε να «κλέψει» τον βαθμό στις καθυστερήσεις, με τον Ντιούσμπερι-Χολ να διαμορφώνει το τελικό 2-2 στο 90+1’.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν ιδανικά στο ματς και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3’, όταν ο Ιγκόρ Τιάγκο ευστόχησε από την άσπρη βούλα. Η Έβερτον απάντησε στο 26’, με τον Μπέτο να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα (1-1), σε ένα πρώτο ημίχρονο με γρήγορο ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν.

Στο δεύτερο μέρος η Μπρέντφορντ πήρε ξανά προβάδισμα στο 76’, με τον Τιάγκο να βρίσκει για δεύτερη φορά δίχτυα και να γράφει το 2-1. Όμως, παρά το γεγονός ότι κρατούσε τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά, δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις και είδε το τρίποντο να χάνεται μέσα από τα χέρια της.

Μπέρνλι – Μπράιτον 0-2

Στο άλλο παιχνίδι, η Μπράιτον πήρε πολύτιμη εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στη Μπέρνλι, παραμένοντας «ζωντανή» στη μάχη για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Βίφερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές (43’, 89’) και χαρίζοντας στην ομάδα του ένα σημαντικό τρίποντο. Η Μπέρνλι δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά, με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν το ματς και να φεύγουν με το αποτέλεσμα.

