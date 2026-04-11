Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ξανά την Ουγγαρία μέσα σε λίγες ημέρες, αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», για τον όμιλο που κρίνει τις θέσεις 1-4, με την ελληνική ομάδα να επιδιώκει μια καλύτερη κατάταξη απέναντι στους Μαγυάρους.

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (20-26 Ιουλίου), το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου αγωνίζεται χωρίς πίεση και στοχεύει στο καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Παράλληλα, θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων, καθώς αναμένεται δυναμική παρουσία στις εξέδρες.

Η Ελλάδα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με ήττα 16-14 από την Ιταλία σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Αντίστοιχα, η Ουγγαρία ηττήθηκε από την Ισπανία με 13-9.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και στην πρεμιέρα του προκριματικού τουρνουά, τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4), με την Ουγγαρία να επικρατεί οριακά με 13-12 στα τελευταία λεπτά.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος έχει επιλέξει τους εξής 16 παίκτες: Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης), Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρης Χατζής (ΝΟ Βουλιαγμένης), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μανόλης Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).

Το πρόγραμμα

Μ. Σάββατο (11/4)

13:30 Κροατία – ΗΠΑ (Θέσεις 5-8)

15:30 Σερβία – Ολλανδία (Θέσεις 5-8)

17:30 Ουγγαρία – ΕΛΛΑΔΑ (Θέσεις 1-4)

19:45 Ιταλία – Ισπανία (Θέσεις 1-4)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 1-4)

1. Ισπανία (13-9) 3

2. Ιταλία (16-14) 3

3. ΕΛΛΑΔΑ (14-16) 0

4. Ουγγαρία (9-13) 0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 5-8)

1. Κροατία (12-8) 3

2. ΗΠΑ (14-12) 3

3. Σερβία (12-14) 0

4. Ολλανδία (8-12) 0