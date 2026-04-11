Μία αγωνιστική απομένει για την ολοκλήρωση της regular season (μαζί με το εξ αναβολής Μακάμπι – Χάποελ) και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία μεγάλη ελληνική «μονομαχία» στα playoffs της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Η νίκη της Ζάλγκιρις επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι περιόρισε σημαντικά τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού να βρεθεί στην πρώτη εξάδα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των play–in. Αυτό σημαίνει πως δεν αποκλείεται να προκύψει ένα ντέρμπι «αιωνίων» σε σειρά αγώνων στα playoffs.

Πρώτος ή δεύτερος ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, με νίκη απέναντι στην Αρμάνι στο ΣΕΦ ή σε περίπτωση ήττας της Βαλένθια από την Dubai BC, εξασφαλίζει την πρώτη θέση. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη δεύτερη και συνεπώς θα αντιμετωπίσει ομάδα που θα προκύψει από τις θέσεις 7-10.

Αν ο Παναθηναϊκός καταλήξει σε αυτές τις θέσεις, τότε θα είναι υποψήφιος αντίπαλος των «ερυθρολεύκων».

Από 5η έως 9η οι «πράσινοι»

Σενάριο 1 (6η θέση):

Ήττα Ζάλγκιρις + ήττα Ερυθρού Αστέρα.

Σενάριο 2 (5η θέση):

Ήττα Ζάλγκιρις + ήττα Ερυθρού Αστέρα + 0/2 η Χάποελ.

Σενάριο 3 (6η θέση):

Ήττα Ερυθρού Αστέρα + 0/2 η Χάποελ.

Αν δεν τον ευνοήσουν τα αποτελέσματα

Αν Ζάλγκιρις και Χάποελ πάρουν τα αποτελέσματα που θέλουν (νίκη η πρώτη, τουλάχιστον μία η δεύτερη), τότε ο Παναθηναϊκός μένει εκτός εξάδας:

7ος αν χάσει ο Ερυθρός από τη Ρεάλ

8ος αν κερδίσει ο Ερυθρός στη Μαδρίτη

Αν χάσει από την Εφές

Με ήττα (21 νίκες), τα πράγματα δυσκολεύουν:

Μπορεί να πέσει έως και 9ος, αν ευνοηθούν Μονακό, Ερυθρός και Μπαρτσελόνα

Παραμένει 9ος ακόμη και σε ορισμένες ισοβαθμίες

Μπορεί να τερματίσει 8ος μόνο αν η Μπαρτσελόνα ηττηθεί και προκύψει ευνοϊκή ισοβαθμία

Τα play in και πως έχουμε πιθανό ζευγάρωμα

Για να υπάρξει τελικά «εμφύλιος» στα playoffs, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μέσω των play-in. Αν ο Ολυμπιακός τερματίσει πρώτος και ο Παναθηναϊκός 7ος ή 8ος, τότε οι «πράσινοι» θα πρέπει αρχικά να ηττηθούν στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι και στη συνέχεια να κερδίσουν τον αγώνα που θα κρίνει την πρόκριση απέναντι στον νικητή του ζευγαριού 9-10.

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος και ο Παναθηναϊκός βρεθεί στην 7η ή 8η θέση, τότε αρκεί για το «τριφύλλι» να κερδίσει το πρώτο του παιχνίδι στα play-in για να προκύψει το μεγάλο ντέρμπι στα playoffs.

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4, 21:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους (16/4, 21:05)

Ολυμπιακός – Αρμάνι (16/4, 21:15)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4, 21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (16/4, 21:45)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4, 20:00)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4, 20:30)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4, 21:00)

Παναθηναϊκός AKTOR – Εφές (17/4, 21:15)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4, 21:30)

* Εκκρεμεί η εξ αναβολής αναμέτρηση της Μακάμπι με τη Χάποελ (12/4, 22:15)