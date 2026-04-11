Η ΠΑΕ Ηρακλής εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Στέφανου Μπορμπόκη, αποχαιρετώντας τον με συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Η είδηση της απώλειάς του έχει σκορπίσει πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς επρόκειτο για μια προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της στο άθλημα και συνδέθηκε με σημαντικές ομάδες.

Ο Ηρακλής, στον οποίο είχε αγωνιστεί στο παρελθόν, δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει τη συγκίνησή του για τον χαμό του, τιμώντας τη μνήμη του μέσα από την επίσημη ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής:

«Η ΠΑΕ Ηρακλής εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη.

Ο Στέφανος τίμησε με σεβασμό και αξιοπρέπεια τη φανέλα του Ηρακλή μας, υπηρετώντας τον Σύλλογο με ήθος και επαγγελματισμό και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Καλό ταξίδι».