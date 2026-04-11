Επιτελείο και παίκτες της Αλ Νασρ, μεταξύ των άλλων και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν ξέχασαν τα γενέθλια του Σάντιο Μανέ και του ευχήθηκαν με μια έκπληξη για τα 34α γενέθλια του. Βέβαια θέλανε να είναι λίγο πιο ξεχωριστή για τον Σενεγαλέζο σταρ, αφού πρόσθεσαν τις δικιές τους πινελιές.

Η τούρτα φαίνεται να είναι «διώροφη» και να περιέχει φωτογραφίες με εκείνον, αλλά και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής παραλείποντας το γεγονός ότι προς το παρόν ανήκει… στα χαρτία, στο Μαρόκο του Ελ Κααμπί.