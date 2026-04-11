Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη νέα απώλεια βαθμών, μένοντας στο 1-1 με τη Τζιρόνα στο «Μπερναμπέου», αποτέλεσμα που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά της για τον τίτλο.

Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα δεν καταφέρνει να βρει σταθερότητα, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της La Liga, επτά αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της σεζόν. Την ίδια στιγμή, η Μπαρτσελόνα έχει αποκτήσει προβάδισμα έξι βαθμών, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Οι οπαδοί της δεν έμειναν ευχαριστημένοι με την νέα απώλεια βαθμών και τους αποδοκίμσαν μετά τη λήξη του αγώνα.