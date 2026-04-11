Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη νέα απώλεια βαθμών, μένοντας στο 1-1 με τη Τζιρόνα στο «Μπερναμπέου», αποτέλεσμα που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά της για τον τίτλο.
Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα δεν καταφέρνει να βρει σταθερότητα, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της La Liga, επτά αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της σεζόν. Την ίδια στιγμή, η Μπαρτσελόνα έχει αποκτήσει προβάδισμα έξι βαθμών, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.
Οι οπαδοί της δεν έμειναν ευχαριστημένοι με την νέα απώλεια βαθμών και τους αποδοκίμσαν μετά τη λήξη του αγώνα.
View this post on Instagram