Οι Γιούτα Τζαζ επικράτησαν με άνεση των Μέμφις Γκρίζλις με 147-101 σε ένα ματς που, παρά την «βαριά» ήττα, έμεινε στην ιστορία του NBA για σπάνια επιτεύγματα.

Το παιχνίδι μπορεί να είχε διαδικαστικό χαρακτήρα στο σκορ, όμως έκρυβε ιστορικές στιγμές, καθώς δύο παίκτες των Τζαζ από τον πάγκο κατάφεραν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ: οι Μπενγκ (27 π., 11 ρ., 11 ασ.) και Κόντσαρ (11 π., 10 ρ., 10 ασ.) σημείωσαν triple-double ερχόμενοι ως αναπληρωματικοί στο ίδιο παιχνίδι.

Παράλληλα, οι Γκρίζλις είχαν επίσης τη δική τους ξεχωριστή στιγμή, αφού ο Τζαμάρι Μασάκ κατέγραψε triple-double με 13 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ, όμως συνοδεύτηκε και από 10 λάθη, ολοκληρώνοντας μια… παράδοξη εμφάνιση σε ένα ματς που θα μείνει για τα ρεκόρ του.